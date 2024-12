Sensible Samtpfote verliert Besitzer: Gibt es ein Happy End für "Blacky"?

Anfangs ist Blacky sehr schüchtern und braucht Zeit, um sich in einer neuen Umgebung einzuleben. Sobald sie etwas Mut fasst, kommt ihre verschmuste Seite zum Vorschein. Mit etwas Geduld wird sie sich sicher zu einer anhänglichen und lieben Begleiterin entwickeln.

Sie würde sich in einer Wohnung wohlfühlen, ein vernetzter Balkon wäre dabei ein willkommenes Plus.

Kinder sollten daher nicht in ihrem künftigen Zuhause leben.

Blacky wurde ungefähr 2014 geboren. Sie ist eine sensible Samtpfote, die ein ruhiges Umfeld braucht.

Bergsittich "Quinny" sucht den Anschluss eines Artgenossen. © Tierheim München

Papageien-Dame "Quinny" sucht ein neues Zuhause. Sie kam Mitte März als Fundvogel ins Tierheim und ist etwa fünf Jahre alt.

Bergsittiche werden laut dem Tierheim etwa 20 Jahre alt.

Quinny ist anfangs sehr schüchtern, taut aber auf, sobald sie sich an eine neue Person gewöhnt hat. Derzeit ist die Exotin einsam und sucht dringend nach einem Partner.

Ihren Pflegern zufolge ist Quinny am liebsten draußen in der Voliere an der frischen Luft. Idealerweise findet sich ein Plätzchen mit passendem Außenbereich.

Wenn Du bereits einen oder mehrere Bergsittiche hast und Quinny aufnehmen kannst, dann melde Dich bitte unter der Telefonnummer 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus.og@tierheim-muenchen.de im Kleintierhaus des Tierheims.