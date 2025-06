Sie lässt sich von Krankheiten nicht stoppen: Katze Paula hofft auf Happy End

Hamburg - Eine echte Kämpferin: Katze Paula sitzt seit etwas mehr als drei Monaten in Hamburg im Tierheim. Von gesundheitlichen Problemen lässt sie sich nicht aufhalten - und sucht jetzt ein liebevolles Zuhause.

Katze Paula aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase kam am 17. Februar dieses Jahres als Fundtier in die Obhut des Tierheims, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Allzu lang will Paula dort nicht bleiben.

Von ihren Pflegern wird die Vierbeinerin als freundlich und ruhig beschrieben. Sie verbringt demnach gerne Zeit mit Menschen und lässt sich das Köpfchen kraulen.

Am Rücken lässt sich Paula hingegen nicht gerne anfassen, da sie unter Rückenschmerzen leidet. Diese werden von einer sogenannten Spondylose, einer Verschleißerkrankung der Wirbelsäule, hervorgerufen.

Die Erkrankung führt bei der Samtpfote nicht nur zu Rückenschmerzen, sondern auch zu Problemen beim Laufen. Deshalb kann die elf Jahre alte Katze nur noch kurze Strecken zurücklegen.