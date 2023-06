Süße Katze bleibt im Fenster stecken: Feuerwehr eilt zu Hilfe!

Celle - Im niedersächsischen Celle kam es am heutigen Freitagvormittag zu einem tierischen Einsatz. Eine Katze war in einem Fenster eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die süße, rothaarige Katze blieb beim Versuch, das Haus durch ein gekipptes Fenster zu verlassen, stecken. Die Feuerwehr befreite das Tierchen unbeschadet. © Feuerwehr Celle

Wenn es plötzlich lauthals "miaut", kann das manchmal auch nichts Gutes bedeuten. So wie am heutigen Vormittag in Celle.

Eine Katze hatte versucht, ihr Zuhause durch ein gekipptes Fenster zu verlassen. Dieser Versuch ging allerdings ordentlich nach hinten los.

Der kleine, rothaarige Vierbeiner blieb während seines "Ausbüx-Manövers" in der schmalen Fensteröffnung stecken und konnte sich nicht selbst befreien.

Die Feuerwehr aus Westercelle wurde informiert, um dem Kätzchen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Klemme zu helfen.