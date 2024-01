Süße Rettung: Ausgesetztes Kätzchen lebte an Haltestelle! "Es folgte mir in den Bus"

Rocky Mount (USA) - Ein armes Kätzchen, verlassen an einer Bus-Haltestelle. Welcher Tier -Liebhaber würde da nicht helfen? Genau das tat Keighley Eryn Card, als sie den kleinen Jaspar mehrfach verlassen auf ihrem Arbeitsweg sah. Der kleine Kater versuchte schließlich sogar, ihr in den Bus zu folgen.

Doch was sich am nächsten Tag abspielen sollte, überzeugte sie schließlich, den Kleinen zu retten!

Am liebsten hätte Keighley das kleine Schnurrhaar sofort mit nach Hause gebracht, doch sie hatte Bedenken, dass Jaspar schon eine Familie haben könnte. "Ich war mir nicht sicher, ob seine Mutter zurückkommen würde oder ob er jemandem auf dem Campus gehörte, auf dem ich gearbeitet habe", erinnerte sie sich. Sie habe in der Nacht an ihn gedacht und gehofft, dass es ihm gut geht.

"Er miaute im Busch, und ich miaute irgendwie zurück, weil ich nicht wusste, woher es kam", erklärte sie am Mittwoch gegenüber The Dodo . "Er kam sofort heraus, schnurrte und rieb meine Knöchel."

"Ich habe ihn an meiner Bushaltestelle bei der Arbeit gefunden! Er war zwei Tage dort, bevor ich zu dem Schluss kam, dass er von jemandem dort verlassen wurde", berichtete die US-Amerikanerin im Dezember in der Facebook-Gruppe "Catspotting Society" . Dazu postete sie drei niedliche Fotos von Jaspar, wie sie den Kater später taufte.

Denn Jaspar saß immer noch an der Haltestelle und schien sich sehr über ihr Kommen zu freuen. "Er hat tatsächlich versucht, mir in den Bus zu folgen", so die US-Amerikanerin. "Da dachte ich mir: 'Okay, dieses Kätzchen hat sich für mich entschieden und ich kann ihn nicht verlassen.'"

Seitdem sind die beiden unzertrennlich. "Seit wir uns im September kennengelernt haben, hat er sich [in der Größe, Anm. d. Red.] verdreifacht! Er ist das glücklichste kleine Baby, das ich kenne", schrieb sie auf Facebook.

Gegenüber The Dodo erklärte Keighley, dass sich ihre Meinung über Katzen grundlegend verändert hätte: "Ich bin nur mit Hunden aufgewachsen und dachte, ich mochte Katzen eigentlich nicht. Aber mir wurde klar, dass ich Katzen liebe und ich musste einfach die Katze finden, mit der ich kompatibel war, um ihnen eine Chance zu geben!"