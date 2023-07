Immer wieder ins Tierheim zurückgeschickt: Dabei ist Alia doch schon 13 Jahre alt!

Delitzsch - Katzendame Alia wurde in den vergangenen Monaten immer wieder zurück ins Tierheim geschickt. Darauf hat sie keine Lust mehr.

Alia hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber dennoch noch nicht richtig angekommen im Leben. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Die circa 13 Jahre alte Katze kam vor einem Jahr erstmals ins Delitzscher Tierheim (Nordsachsen), hatte aber das Glück, bereits knapp vier Monate später zu einer neue Familie ziehen zu dürfen.

Doch der glückliche Schein trog: Mit der lapidaren Begründung "Unsauberkeit in der letzten Zeit" wurde Alia wieder zurück ins Tierheim geschickt.

"Bei uns gingen sofort die Alarmglocken an, denn eine gesunde Katze wird nicht ohne Grund zum Pinkler", erklären die Tierschützer auf Facebook. Nachdem äußere Einflüsse wie familiäre Veränderungen oder ungewohntes Futter/Streu als Ursachen ausgeschlossen werden konnten, ging es für Alia ab zum Tierarzt.

Hier stellte sich heraus, dass die als außerordentlich freundlich und sanft beschriebene Katze unter einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Ab sofort muss sie nun zweimal täglich ein flüssiges Medikament ins Futter gesprüht bekommen.

"Wir suchen nun ein Endlich-für-immer-Zuhause, in dem sie ankommen darf, trotz Erkrankung und Alter", so der Wunsch des Tierheims. "Wir hoffen und wünschen uns von Herzen, dass auch sie, nach all den Jahren, endlich mal vom Glück gestreichelt wird."