Katzenopi Walther gezeichnet vom Überlebenskampf: Dramatischer Appell soll wachrütteln

Woran man sonst erkennt, dass der Senior auf der Straße lebt? "Walther schlingt Futter jedes Mal aufs Neue in sich hinein. Könnte ja erst mal wieder das letzte Mal sein", so die Tierheim-Betreiber weiter.

So süß eine Schar Katzenbabys auch ist, viele von ihnen landen auf der Straße und quälen sich durchs Leben. (Symbolbild) © 123RF/subjob

Und obwohl auf das Leid der Tiere immer wieder aufmerksam gemacht wird, gibt es noch viel zu viele Menschen, die ihre Katzen nicht kastrieren lassen.

Besonders in ländlichen Gegenden sei es nach wie vor normal, dass sie unkastriert draußen herumstreunen. "Was mit den dadurch geborenen Katzenbabys passiert ist meist egal. Sie werden mal hier und da gefüttert und kommen so irgendwie über die Runden", so die anklagenden Worte.

Doch so ein Leben zwischen Überlebenskampf, Krankheiten und Hunger hat kein Tier verdient.

Manch einer kann es vielleicht nicht mehr hören, aber offenbar kann man es nicht oft genug sagen: "BITTE KASTRIERT EURE TIERE. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", fleht das Tierheim eindringlich.

Nur so könne man Katzen wie Walther und ganz vielen anderen so großes Leid ersparen.