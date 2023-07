Fliegenmaden in Pfote eingenistet! Tierhilfe hofft nach Not-OP auf Support für Kater

Torgau - In der Obhut der Tierhilfe Torgau ( Nordsachsen ) befindet sich ein Kater , der mit einer schlimmen Ballenkrankheit zu kämpfen hat. Die Tierschützer hoffen auf Spenden.

Nachdem der Kater am Montag gefunden wurde, wurde er noch am selben Abend operiert. Jetzt kommt eine vierwöchige Behandlungs- und Erholungszeit bei einer Pflegestelle auf ihn zu. Danach wird er dann hoffentlich wieder problemlos laufen können.

"Es kam verschlimmert hinzu, dass die Krallen ins Krallenbett und in die Ballen eingewachsen sind", heißt es in einem Facebook-Beitrag zu der Thematik. "Dort hatten sich bereits Fliegenmaden eingenistet."

Die sogenannte Plasmazelluläre Pododermatitis äußert sich durch starke Schwellungen an einem oder mehreren Ballen an den Pfoten. "Diese Krankheit befällt überwiegend rote Katzen", wissen die Tierschützer.

Wer den tapferen Kater und die Pfleger der Torgauer Tierhilfe unterstützen will, kann dies per PayPal: tierhilfe-torgau@gmx.de oder per Überweisung: DE21 8605 5592 1090 1844 80 tun.