Selbst noch blutjung: Katzenmama zieht zwei Kitten groß und adoptiert sogar ein Drittes

Salina, Gismo und Tamika sind ein eingespieltes Team. © Facebook/Tierhilfe Torgau

Die Helfer verfassten einen ausführlichen Facebook-Beitrag, um die junge Familie vorzustellen und potenziellen Interessenten ans Herz zu legen. Noch leben die vier Katzen bei einer Pflegefamilie, in einigen Wochen sollen sie aber in die Obhut neuer Besitzer übergehen.

Katzenmama Salina ist selbst gerade mal ein Jahr alt und muss sich dennoch schon um eine aufgeweckte Rasselbande kümmern. Das tut sie nach Angaben der Tierschützer mit viel Geduld und Fürsorge - aber auch mit unermüdlicher jugendlicher Energie, die sie immer wieder zum Spielen und Rennen animiert.

Auch Menschen gegenüber ist Salina äußerst zutraulich und kuschelig.

Und nun zu ihren leiblichen Kindern: Da ist zum einen Tamika, die den aufgeweckten und energetischen Charakter definitiv von ihrer Mutter geerbt hat. "Außerdem steckt in ihr eine echte kleine Löwin", so die Tierhilfe. "Sie jagt alles, was ihr vor die Nase kommt und schleppt es dann an einen sicheren Ort."

Ihr Bruder Gismo zeichnet sich vor allem durch sein neugieriges und gutgelauntes Wesen aus, legt aber auch viel Wert auf Ruhe und Gelassenheit. Zudem scheint er sehr empathisch zu sein - so nämlich auch im Umgang mit Adoptivschwester Pepper.