Tierisch süß: Katze wird offizielle Trauzeugin für Hochzeit

Das ging allerdings nur durch fleißige Proben vorher. "Wir haben so viel geübt, bevor wir ihren Pfotenabdruck auf die Heiratsurkunde setzten", sagte sie. "Beim ersten Mal war es nur ein großer Schmierfleck."

Braut Amanda Terry erklärte gegenüber der New York Post : "Momo ist die erste Katze , die wir zusammen adoptiert haben, daher ist sie etwas ganz Besonderes. Sie als Trauzeugin zu haben, machte die Hochzeit lustig und unbeschwert."

Darin ist zu sehen, wie die Pfote des Stubentigers in ein Tier-freundliches Stempelkissen gedrückt wird, um anschließend einen Pfotenabdruck auf der Hochzeitsurkunde zu hinterlassen.

Davon machte nun auch ein Paar in Colorado Gebrauch und ein kurzer Clip der niedlichen Trauung sorgte auf TikTok für große Begeisterung. Inzwischen wurde das Video schon mehr als 4,4 Millionen Mal angesehen.

Dank einer Lücke im Gesetz können in einigen US -Bundesstaaten Tiere als Trauzeugen die Hochzeitsurkunde unterschreiben.

Der perfekte Pfotenabdruck wurde mehrfach geübt, bevor er auf die offizielle Hochzeitsurkunde gesetzt wurde. © mandamoeckterry/TikTok

Genau genommen sind die 32-Jährige und ihr Ehemann Steve schon seit September letzten Jahres verheiratet, nachdem sie sich in Georgia vor Freunden und Familie das Jawort gegeben hatten.

Doch als sie aus ihren Flitterwochen auf Island zurück in ihre Heimat kehrten, bemerkten sie, dass sie ihre Hochzeitsurkunde verloren hatten, bevor sie diese bei den zuständigen Behörden einreichen konnten. So waren sie also vor dem Gesetz weiterhin unverheiratet.

Also plante das Paar schlichtweg eine neue kleine Trauung, die am 3. Juni stattfand. Diesmal wollten sie gerne ihre Katze Momo mit einbeziehen.

Amanda und Steve fanden die silberne Samtpfote 2021 ausgesetzt auf der Straße, trächtig mit Katzenbabys. Seitdem ist sie ein fester Bestandteil ihrer kleinen Familie, zu der noch zwei weitere Katzen gehören.

Neben der Möglichkeit der tierischen Trauzeugen kann man in Colorado auch ohne Trauredner oder Standesbeamten heiraten.

"Wir haben uns gegenseitig getraut", sagte Amanda über ihre zweite Hochzeit zu Steve. "Und Momos Pfote auf dem Papierkram zu haben, ist etwas, das wir tun wollten, um unsere Liebe zu festigen".