Tierquäler unterwegs! Kater Lucky aus fahrendem Auto geworfen

Kater Lucky wurde von Tierquälern aus einem fahrenden Auto geschmissen. © Screenshot/Facebook/Tierheim/Tierschutzverein Quedlinburg e.V.

Die junge Katze wurde am Nachmittag des 7. Septembers im Rambergsweg in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) aus einem fahrenden Wagen geworfen. Lucky wurde dabei noch von einem weiteren Auto erfasst und blieb verletzt am Straßenrand liegen.

Glücklicherweise hatten Augenzeugen die Horror-Tat mitangesehen, eilten dem Vierbeiner sofort zur Hilfe und kontaktierten das Tierheim.

"Der Kleine wurde sofort zum Tierarzt gebracht, gebrochen ist nichts, aber durch den Aufprall hat er massive Prellungen im Nacken und an Nase und Kiefer. Er stand auch ziemlich unter Schock und hatte notorische Ausfälle", schreibt das Tierheim Quedlinburg auf Facebook.

Aber wie durch ein Wunder lebt der Kater noch, weswegen die Pfleger ihm prompt den Namen "Lucky" verpassten.