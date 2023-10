Tierquäler wirft kranke Katze aus Autofenster

Hamburg - Dieser Vorfall macht fassungslos. In Hamburg wurde eine Katze aus einem Autofenster geworfen.

Die Britisch-Kurzhaar-Mischlingskatze wird jetzt aufgepäppelt. © Hamburger Tierschutzverein

Der Hamburger Tierschutzverein machte die Tierquälerei kürzlich auf Facebook öffentlich und sucht nach Zeugen.

Demnach wurde die Britisch-Kurzhaar-Mischlingskatze am vergangenen Mittwoch, dem 11. Oktober, gegen 19.30 Uhr auf der Tonndorfer Hauptstraße in Höhe Kreuzung Jenfelder Allee aus einem Autofenster geworfen. Das Tier sei regelrecht entsorgt worden, so die Tierschützer.

Als wäre das nicht erschütternd genug, ist der Gesundheitszustand der Katze schlecht.

"Das Kätzchen ist verfloht und hat einen Beinbruch, der schon circa eine Woche alt ist", heißt es in dem Beitrag des Tierschutzvereins. Darum hat sich der Besitzer offensichtlich nicht gekümmert. Doch jetzt wird das Tier gesund gepflegt.

Parallel dazu werden Zeugen gesucht, die gesehen haben, wie die Katze aus dem Auto geworfen wurde, oder wissen, wem sie gehört. Leider wurde das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht notiert.