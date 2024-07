Tierschützer finden Katze mit traurigem Zettel: Doch die wichtigste Info fehlt

Las Vegas (Nevada/USA) - Ihre Besitzerin wusste, was sie tat. Sie setzte ihre Katze Liberty Belle in diesem Monat vor dem Tierheim "Homeward Bound Cat Adoptions" in Las Vegas aus. Das arme Tier war in eine kleine Box gesperrt, in die ihr Frauchen einen Zettel gelegt hatte. Doch war der Frau die wichtigste Information über ihre Samtpfote wirklich nicht bekannt?