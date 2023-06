Tragischer Fall im Tierheim: Totes Katzen-Baby droht Mutter von innen zu vergiften

Hürth – Das Tierheim in Hürth bei Köln ist sprachlos und auf der dringenden Suche nach Zeugen! Gesucht werden Katzen-Züchter, die für eine "absolut grausame Tat zur Rechenschaft" gezogen werden müssen. Der Grund: Offenbar wurden vermehrt todkranke Nacktkatzen ausgesetzt.

Vielen Nacktkatzen fehlen die überlebenswichtigen Tasthaare, weshalb sie zu den Qualzuchten zählen. Züchtungen dieser Art verstoßen gegen das Tierschutzgesetz. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Den Pflegern und Ärzten des Tierheims Helenenhof in Hürth fehlen abermals die Worte. Denn in der vergangenen Woche wurden erneut zwei Nacktkatzen vor einem Rewe in Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) ausgesetzt.

Samt zerrupfter Decke und ohne ausreichend Nahrung verharrten die beiden Schnurrer in einem Pappkarton. Schnell war dem Tierheim bewusst: Diese Katzen müssen denselben Ursprung wie drei bereits aufgenommene Haustiger haben.

Doch wirklich schrecklich wurde es erst, als die Mitarbeiter einen genaueren Blick auf die beiden Fundtiere warfen. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich gewesen, erklären sie in einem aktuellen Instagram-Posting: "Beide Katzen haben kurz vorher entbunden. Es muss also zwei Würfe Kitten geben!", schildert das Tierasyl die Situation.

Dabei hätten die Züchter die beiden Tiere gar nicht erst vermehren dürfen, da sie ohne vorhandene Tasthaare zu den absoluten Qualzuchten zählen und in Deutschland damit verboten sind.

Leider sollten die Horror-Nachrichten für die Mitarbeiter des Helenenhofes damit nicht abreißen.