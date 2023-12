Traumatisierte Katze findet keine Freunde: Was sie daraufhin tut, ist herzzerreißend

Singapur - Was für ein armes Ding! Kater Tommy musste den größten Teil seines Lebens eingesperrt in einem Käfig verbringen. Als er endlich von seiner heutigen Besitzerin Norliza Kamardin gerettet wurde, sah er sich bald mit neuen Problemen konfrontiert. Mittlerweile rührt sein Schicksal ein Millionen-Publikum auf TikTok zu Tränen .

Traurig und einsam wirkt der Kater in der kalten, leeren Badewanne. © Collage: Screenshot/TikTok/@lizkammie

Norliza, die in Singapur lebt, war bereits stolze Besitzerin von fünfzehn weiteren Katzen, als sie Tommy bei sich aufnahm. Da der traumatisierte Stubentiger Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wollten seine Artgenossen nichts mit ihm zu tun haben.

Schließlich sah sein Frauchen eines Abends einen traurigen Moment, der sich fortan täglich wiederholen sollte. Tommy verkroch sich allein in der Badewanne, nachdem er keine Freunde gefunden hatte. Seitdem schläft die Samtpfote dort Nacht für Nacht.

Auf TikTok hat Norliza mit dem dazugehörigen Video seit Ende November 4,6 Millionen User erreicht, von denen viele Tränen weinende Emojis in der Kommentarspalte nutzen.

In dem herzzerreißenden Clip hockt Kater Tommy einsam in der Wanne, blickt traurig in die Kamera seines Frauchens.