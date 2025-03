Umzugskarton landet im Tierheim: Der Inhalt macht Retter "sprachlos"

Troisdorf - Die neue Woche hat im Tierheim Troisdorf mit einem traurigen Fund begonnen, der am Montag den Weg in die Einrichtung fand: Den Tierrettern war ein Karton übergeben worden, dessen Inhalt sie einfach nur "sprachlos" machte.

Wie gemein! Der Besitzer der Katze hatte sie einfach in einen Umzugskarton gesetzt und sich dann aus dem Staub gemacht. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Warum Menschen sich von ihren Tieren trennen, kann diverse Gründe haben, darunter auch durchaus nachvollziehbare.

Alles andere als nachvollziehbar ist dabei jedoch die Art und Weise, wie manche Vierbeiner den Weg in die Tierheime finden. Denn nach wie vor wählen einige Haustierbesitzer den einfachsten Weg und setzen ihre Schützlinge einfach aus.

So erging es auch dem jüngsten Neuankömmling im Troisdorfer Tierasyl, einem Kätzchen, das augenscheinlich nicht älter als wenige Wochen sein kann.

Bei Instagram berichteten die Tierretter am Montag von ihrem kleinen Schützling, der in einem Karton in Sankt Augustin gefunden wurde und glücklicherweise ins Tierheim gebracht worden war.

"Es wird niemals aufhören, dass wir sprachlos und kopfschüttelnd dastehen", erklärten die Mitarbeiter, die die schneeweiße Mini-Mieze nach ihrer Ankunft auf den Namen Flower tauften.