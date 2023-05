Vermisster Kater nach zehn Jahren wieder da: Beim Wiedersehen fließen Tränen

South Carolina (USA) - Vor mehr als zehn Jahren adoptierte eine Frau in den USA , die nur als Erin bekannt ist, einen Kater und nannte ihn Mr. Mojo. Außerdem schenkte sie am selben Tag einem weiteren Kätzchen namens Mahi ein neues Zuhause.

In der vergangenen Woche sorgte ein Post auf der Facebook-Seite des Tierheimes "Charleston Animal Society" aus North Charleston, ebenfalls in South Carolina, für Aufsehen.

Das war nichts Ungewöhnliches, denn der süße Pelzträger hielt sich mal in der Wohnung und mal im Freien auf. Normalerweise kam er nach seinen Ausflügen jedes Mal zurück.

Eines Nachts habe der Stubentiger an der Haustüre gestanden und gejammert, um rausgelassen zu werden. Erin gab schließlich nach und ließ ihn nach draußen.

Später zog auch noch ein Hund in die muntere Wohngemeinschaft mit ein. Den verachtete Mr. Mojo jedoch.

Dank eines implantierten Mikrochips konnte die Katzenbesitzerin schnell ausfindig gemacht werden. © Screenshot Facebook/Charleston Animal Society (2)

"Wochenlang hängte sie Flyer in ihrer Nachbarschaft aus, die sie auch in den sozialen Medien teilte", hieß es in dem Beitrag. Im Tierheim habe sie ebenfalls regelmäßig nachgefragt, ob ihre Katze aufgetaucht sei.

"Sie hat alles richtig gemacht und trotzdem wurde Mr. Mojo nicht gefunden."

Nach ein paar Jahren habe sie widerwillig die Hoffnung aufgegeben, ihn zu finden, und adoptierte zwei weitere Kätzchen.

Doch Ende April wurde Mr. Mojo von Mitarbeitern der Tierkontrolle gefunden, etwa 3,2 Kilometer von der Stelle entfernt, an der er 2013 zuletzt gesehen wurde.

Der Kater wurde ins Tierheim gebracht und dank eines implantierten Chips, der seine Fahrkarte nach Hause war, konnte Katzenmama Erin rasch ausfindig gemacht werden.

Als ein Angestellter die Frau anrief, um ihr die frohe Botschaft zu übermitteln, brach sie in Tränen aus und eilte sofort los, um ihn endlich wieder in ihre Arme zu schließen und abzuholen.