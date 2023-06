Vier Kätzchen in Tüte gestopft und im Mülleimer entsorgt: Ihr Zustand ist kritisch

Zduńska Wola (Polen) - Was für eine herzlose Tat! In Polen haben Unbekannte vier kleine Katzen in eine Mülltüte gestopft und anschließend in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt.

Diese vier kleinen Katzen wurden in einem Mülleimer gefunden. © Screenshot Facebook/Straż Miejska w Zduńskiej Woli (2)

"Bestialität? Dummheit?", fragte die Stadtwache in Zduńska Wola auf ihrer Facebook-Seite, nachdem Beamte das Bündel mit den wehrlosen Tieren gefunden hatten.

Zuvor hatte jemand am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, die Polizei darüber informiert, dass "in einem der Mülleimer eine Plastiktüte mit vier kleinen Katzen liegt. Sie wurden in eine Kiste gesteckt, dann in eine Plastiktüte, die verschnürt und in einer Mülltonne entsorgt wurde", liest man in dem Beitrag weiter, zu dem auch vier Fotos von den Miezen und dem Tatort veröffentlicht wurden.

Eine Streife brachte die Samtpfoten umgehend in eine Tierklinik. Jedoch sei ihr Zustand kritisch, sodass nicht klar ist, ob sie überleben werden.

In Polen wird Tierquälerei hart bestraft: Dem bislang unbekannten Täter droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Die Polizei ermittelt.