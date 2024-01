Von Besuchern übersehen und einfach nicht wahrgenommen: Katze plagt große Sehnsucht

So sei aus der scheuen Mieze inzwischen eine "selbstbewusste Lady" geworden, die nach wie vor zwar "keine klassische Schmusekatze" sei, die Anwesenheit von Menschen aber durchaus genießt und spannend findet.

So erging es auch Anni, die als "superscheue Schattenkatze" in die Einrichtung gekommen war, wie ihre Pfleger am Dienstagabend in einem neuen Instagram-Beitrag erklärten.

Anni ist eine besondere Katze, denn die Vierbeinerin lebt zurzeit im sogenannten Mandthaus des Tierheims - einem Ort, an dem sehr ängstliche und scheue Katzen beherbergt werden, die sich langsam an Menschen gewöhnen müssen.

"Katzen wie Anni haben es so, so schwer, da sie nicht den menschlichen Vorstellungen entsprechen", erklärte das Tierheim. Dabei sei die Sehnsucht der Mieze nach einem eigenen Zuhause sehr groß - auch wenn sie sich nicht sofort schnurrend in den Schoß ihres Menschen lege.

Obwohl es kein leichtes Unterfangen ist, neue Besitzer für die schüchterne Anni zu finden, wollen ihre Pfleger die Hoffnung nicht aufgeben.

"Es lohnt sich so sehr, mit viel Geduld und sehr liebevoll den gemeinsamen Weg zu gehen", versicherte das Tierheim und appellierte an alle Tierfreunde, auch den Vierbeinern eine Chance zu geben, "die sich nicht aufdrängen und die so oft einfach übersehen und nicht wahrgenommen werden".

Wer Anni eine Chance geben will und die niedliche Mieze kennenlernen möchte, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.