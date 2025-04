Von Seniorin eingesperrt und weggegeben: Geht es jetzt endlich aufwärts für Randalierer Kasi?

Kasimir wird immer zutraulicher und sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause. © Montage Instagram/tierheimleipzig

Der vierjährige Kasi war Ende Januar in die Obhut des Tierheims gelangt, nachdem seine vorherige Besitzerin nicht mehr mit ihm klargekommen war.

Die 80-jährige Frau hatte sich den Kater erst im Herbst angeschafft, soll sich dann aber nicht sonderlich gut um seine Bedürfnisse gekümmert haben: So begann Kasi in der Wohnung zu randalieren, sodass er nachts in die Küche gesperrt wurde. Das hatte dann zu "weiteren Randalen und zu morgendlichen Angriffen" geführt.

Und so beschloss die darüber hinaus gesundheitlich angeschlagene Seniorin, den Kater ins Tierheim zu bringen. Dort legte dieser zwei Monate lang ein ängstliches und zurückgezogenes Verhalten an den Tag, sodass es den Pflegern sehr schwerfiel, ihm näherzukommen.

Doch jetzt scheint sich endlich der Durchbruch anzubahnen, wie das Tierheim bei Instagram erzählt: Mit Leckerlis gelingt es dem Personal immer öfter, Kasi hervorzulocken und sein Vertrauen zu gewinnen. Ist er abgelenkt, darf man ihn sogar streicheln.