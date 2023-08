"Wenn Menschen die Kontrolle über ihr Leben verlieren": Wird Knöpfchen schon bald endlich glücklich sein?

Knöpfchen ist auf Medikamente angewiesen. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Die Katzendame Knöpfchen ist nun fast schon zehn Jahre alt und verbrachte ihr bisheriges Leben in einem Haushalt, in dem laut dem Tierheim wohl einiges schiefgelaufen ist.

"Wenn Menschen die Kontrolle über ihr Leben verlieren, aus unterschiedlichsten Gründen, bleiben auch ganz viele Haustiere auf der Strecke", erklären die Tierschützer in einem Facebook-Beitrag.

Glück im Unglück also für Knöpfchen: Einerseits ist sie nun in einer sicheren Umgebung, andererseits geht es ihr nach all den Jahren sowohl physisch als auch psychisch nicht sonderlich gut.

Beim Tierarzt wurde ein auffälliges Herzgeräusch sowie eine Schilddrüsen-Überfunktion und schlechte Nieren- und Leberwerte festgestellt, sodass sie nun Spezialfutter und Medikamente bekommen soll. "Nur macht uns das Mädchen einen Strich durch die Rechnung", so das Tierheim. Sie weigert sich zu fressen und will nicht in der Nähe von Menschen sein.

Doch aufgeben ist natürlich keine Option: "Wir hoffen auf Besserung, wenn sich Körper und Schilddrüse auf das Medikament eingestellt haben."