Wie süß ist das denn? Dieser Kater sorgt für Sicherheit und ist ein echter Star!

Stillgestanden! Wenn Kater Conan zum Dienst erscheint, stellen sich seine menschlichen Kollegen in Reih und Glied. © JAM STA ROSA / AFP

Wer ist hier eigentlich der Chef? Kater Conan schreitet in seiner schwarz-gelben Warnweste stolz wie Oskar an seinen Kollegen vorbei. Und das sind nicht etwa andere Artgenossen, sondern Security-Mitarbeiter in der philippinischen Hauptstadt Manila.

Während die Frauen und Männer auf ihre Schichtanweisungen warten, kann der sechs Monate alte Conan machen, was er will.

Er ist offizielles Mitglied des Sicherheitsteams des Worldwide Corporate Center. Seine menschlichen Kollegen hatten ihm zuvor im Alter von ein paar Wochen das Leben gerettet, als er jammernd auf dem Parkplatz des Bürokomplexes gefunden wurde.

Wie die Französische Presseagentur berichtete, ist Conan nach dem Tod seines Vorgängers "Mingming", der an einer Zahnfleischerkrankung und nicht im Dienst gestorben sein soll, zum neuen Sicherheitskater ernannt worden.