In Kiste mit putzigen Bildern: Katzenmama mit Babys einfach ausgesetzt

In Wörth am Rhein wurde eine Katze mit vier Jungtieren in einer mit großen Stickern verzierten Plastik-Kiste ausgesetzt: Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Wörth am Rhein - Die Polizisten in Wörth am Rhein (Rheinland-Pfalz) staunten nicht schlecht, als ein Mann mit einer mit bunten Bildern verzierten Plastik-Kiste bei ihnen auf der Wache erschien, denn in der Kiste bewegte sich etwas.

Alles in Kürze Katzenmama mit vier Babys in Kiste ausgesetzt

Fundort: Straße Am Oberwald in Wörth am Rhein

Kiste war mit bunten Bildern verziert

Tiere wurden an Tierheim übergeben und sind wohlauf

Polizei sucht Zeugen wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz Mehr anzeigen

Die Kiste, in welcher die Katzenmama und ihre Babys ausgesetzt wurden, ist mit Bildern verziert, die markante bunte Figuren darstellen. © Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Auch an den Seiten sind derartige Verzierungen, wer erkennt die Plastik-Kiste wieder? © Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Polizeiinspektion Wörth am Rhein sucht Zeugen