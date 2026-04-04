Yukon sucht ein Zuhause: Wer gibt dem Kater eine Chance?

Hamburg - Die Hoffnung stirbt zuletzt: Seit etwa zweieinhalb Monaten ist Kater Yukon im Tierheim in Hamburg untergebracht. Wer schenkt ihm ein richtiges, liebevolles Zuhause?

Kater Yukon aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Vierbeiner kam am 21. Januar dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Geboren wurde Yukon demnach im Jahr 2024.

Der Europäisch-Kurzhaar-Kater wird von seinen Pflegern als freundlicher und selbstbewusster Zeitgenosse beschrieben, der ein lebhaftes und verspieltes Wesen hat. Er ist neugierig sowie aktiv und beschäftigt sich gerne mit Spiel- und Kratzmöglichkeiten.

Doch Vorsicht! Trotz seiner freundlichen Art lässt sich Yukon nicht allzu gerne anfassen. Er ist ein Kater, der seine Grenzen deutlich zeigt. Deshalb werden Menschen gesucht, die seine Körpersprache lesen können und ihn so akzeptieren, wie er ist.

Der Stubentiger hat eine starke Persönlichkeit, braucht gleichzeitig aber viel Geduld, Ruhe und Unterstützung, um seinen Alltag gut meistern zu können. Es bedarf einer stabilen Umgebung, in der er sich sicher fühlen kann.