Zu lange in die Bücher geguckt? Schielendes Kätzchen ohne Zuhause aus Bibliothek geworfen

Die fünf Monate alte Pepper hatte eigentlich ein schönes Leben in der Bibliothek. © Facebook/Pioneer Memorial Library

Pepper ist gerade einmal fünf Monate alt und offenbar ganz allein auf der Welt. Und so hat es sich die Streunerin vor einigen Monaten in der Pioneer Memorial Library in Fredericksburg gemütlich gemacht, wurde auf Facebook als fleißigste Arbeiterin vorgestellt.

Mit ihrem leichten Schielen hat sie sowohl die Mitarbeiter als auch die Nutzer der Bibliothek schnell in ihren Bann gezogen, gehörte einfach dazu und fühlte sich pudelwohl in der Bücherwelt.

Doch den Behörden war das wohl ein Dorn im Auge, denn der Bezirk hat kürzlich entschieden, dass das Kätzchen nicht dort bleiben darf.

Traurig, wenn man bedenkt, dass ihr möglicherweise ein Leben als Straßenkatze drohte. So kam sie vorübergehend in das Tierheim "Hill County SPCA" ebenfalls in Fredericksburg - und verzauberte dort weiterhin alle.