Zuckersüß! Baby-Katzen verlieren Mama und finden besonderen Ersatz im Tierheim

Katze Andrea hat die drei Waisen sofort angenommen und hat nun sieben Kitten unter ihrer Fittiche. © Tierheim München

Wie der Tierschutzverein mitteilte, kamen die Kitten am Dienstag ins Heim. Ihr Frauchen hatte sich zuvor unter Tränen bei den Pflegern gemeldet und um Hilfe gebeten. Die Mutter der Babys war kurz zuvor in Oberschleißheim überfahren worden und dann in der Tierklinik gestorben.

Die erste zehn Tage alten kleinen British-Kurzhaar-Perser-Mischlinge, zwei Weibchen und ein Kater, blieben verwaist zurück.

Ihr Glück war es, dass erst von einem Monat eine trächtige Fundkatze im Tierheim abgegeben wurde. "Andrea" brachte vor zwei Wochen ihren Nachwuchs in der Obhut des Tierschutzes zur Welt.

Sie zögerte nicht und adoptiert nun auch noch die drei Waisen: Nun kümmert sie sich um insgesamt sieben zuckersüße Katzenbabys.

"Es war Liebe auf den ersten Blick", beschreiben ihre Pfleger die Begegnung und Andrea und den Findelkindern. Würde man keinen optischen Unterschied sehen, könnte man nicht sagen, welche die leiblichen Babys der Katze sind - Andrea umsorgt alle ihre Kinder gleich!