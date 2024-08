Keine Attacke! Liebenswürdiger Hai lässt Frau "herzliche" Nachricht da

Florida (USA) - Immer wieder kommt es im US-Bundesstaat Florida zu Hai-Angriffen . Nicht immer enden Begegnungen mit den Raubtieren jedoch in Qualen! Dass es auch anders geht, zeigen Aufnahmen einer Reise-Vloggerin. Diese filmte einen Hai, der anscheinend nichts als Liebe zu verteilen hatte.

"Es ist eine ziemlich coole Aufnahme von oben und hat mich dazu gebracht, innezuhalten und darüber nachzudenken, wie viel Schönheit es um uns herum gibt", so Puckett gegenüber Newsweek .

Der Clip zeigt, wie ein kleineres Exemplar der gefürchteten Meeresräuber umherschwimmt, plötzlich umkehrt und mit seiner Schwanzflosse das Wasser an der Oberfläche durchwirbelt. Die kleine Welle, die der "nette" Ammenhai dabei macht, lässt eine unverkennbare Herzform im Wasser entstehen!

"Ich weiß nicht, ob es jeder sehen wird, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, als es passierte", schrieb Rebecca Puckett in dem Beitrag.

Die Vloggerin bezeichnet sich selbst als "seelenloses Reisemädchen", das "in Mutter Natur verliebt" ist. Den Clip teilte sie in der Hoffnung, dass ihre Zuschauer eine ähnliche Schönheit in der Natur erkennen würden.