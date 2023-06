Kopf steckte im Behälter: Kojoten-Welpe suchte zwei Tage lang nach Hilfe

Tewksbury (USA) - Tierschützer in den USA haben das Leben eines Kojoten-Welpen gerettet. Das Tier befand sich in einer verzweifelten Situation.

Der Kopf des kleinen Kojoten steckte in einem Plastikbehälter fest. © Screenshot Facebook/Newhouse Wildlife Rescue

Die in Chelmsford im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Tierschutz-Organisation "Newhouse Wildlife Rescue" teilte auf ihrer Facebook-Seite die Geschichte eines jungen Kojoten, den die Freiwilligen in der vergangenen Woche in Tewksbury, ebenfalls Massachusetts, retteten.

Das Tier habe zuvor zwei Tage lang versucht, einen Plastikbehälter von seinem Kopf zu bekommen. Dies hatten Zeugen beobachtet und schließlich die Tierretter gerufen.

"Es war klar, dass dieser Welpe sofortige Hilfe brauchen würde", schrieb die Gruppe in ihrem Post. Deren Mitglieder machten sich gemeinsam mit einem Polizisten und vielen weiteren Helfern sofort auf die Suche nach dem kleinen Pelzträger.

Als sie das Mini-Raubtier fanden, konnten sie es schnell einfangen und den Plastikbehälter von seinem Kopf entfernen.