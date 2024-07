26.07.2024 20:33 Wespen-Angriff bei Ausflug! Zwölf Kinder im Krankenhaus

Eine Kindergruppe ist am Freitag in einem Wald bei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einen Wespenschwarm geraten. Es gab zwölf Verletzte.

Ratzeburg - Schlimmes Ende einer Wanderung: Eine Kindergruppe ist am Freitag in einem Wald bei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einen Wespenschwarm geraten. Der Wespenschwarm stach auf die Kinder ein. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Zwölf Kinder wurden dabei von den Insekten gestochen, wie ein Sprecher der integrierten Rettungsleitstelle Süd sagte. Nach seinen Angaben erlitten die Gestochenen lediglich leichte Verletzungen. Sie seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Die Kinder sollen auf einem Ausflug gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr sammelte anschließend ihre zurückgelassenen Sachen ein.

