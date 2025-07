Kurioser Einsatz für Rettungsschwimmer: Waldbewohner gerät plötzlich in Seenot

Florida (USA) - Für gewöhnlich vermutet man Rehe eigentlich eher im Wald oder auf weiten Feldern, doch vor einigen Tagen verirrte sich ein solches Tier an einen Strand im US-Bundesstaat Florida. Die kurze Abkühlung, die das Reh im Meer vornahm, endete allerdings in einer dramatischen Rettungsaktion.