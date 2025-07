Wohin mit dem Haustier im Urlaub? Tierschutzbund gibt Tipps

Alles in Kürze

Mainz - Es ist Sommerferienzeit in Deutschland und für viele steht der Sommerurlaub vor der Tür.

Nicht immer ist es ratsam, Haustiere mit in den Urlaub zu nehmen. So sind beispielsweise in Dänemark sogenannte "Kampfhunde" - wie etwa Staffordshire Bullterrier - verboten. © Axel Heimken/dpa

Die Reise ist gebucht, die Vorfreude groß. Doch vor der Abfahrt stellt sich eine wichtige Frage: Wo bleibt das Haustier während des Urlaubs, oder kommt es mit?

Nicht jedes Tier kann oder sollte mit auf Reisen gehen, sagt die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbands im Deutschen Tierschutzbund, Anna-Lena Busch.

Damit Hund, Katze & Co. gut versorgt sind, sei rechtzeitige Planung entscheidend. "Wir raten schon vor der Anschaffung eines Haustiers dazu, sich zu überlegen, wo das Tier untergebracht werden kann - auch in Not- oder Krankheitsfällen", sagt Busch.

Wer sein Haustier mit ins Ausland nehmen möchte, sollte vorab die Einreisebestimmungen checken. In Dänemark etwa sei das Einführen sogenannter Kampfhunde verboten. "Die Behörden behalten sich vor, die Tiere vor Ort einzuschläfern", berichtet Busch.

Zudem sei ratsam, den Impfschutz der Tiere gegenüber lokal verbreiteten Viren zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen.