Laute Schreie in Gartenanlage: Fuchs steckt in illegaler Falle fest

Gotha - Polizei und Feuerwehr haben am Sonntagmorgen einen Fuchs aus einer illegalen Tierfalle befreit.

Der hilflose Fuchs wurde von den Rettungskräften befreit. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Vierbeiner machte mit "lauten" und "kreischenden" Geräuschen auf sich aufmerksam und löste dadurch den Einsatz der Rettungskräfte aus, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Einsatzkräfte das Gartengrundstück in der Anlage in der "Klinge" betreten hatten, stellten sie fest, dass der Fuchs in einer aufgestellten Falle steckte. Den Angaben nach soll es sich um ein sogenanntes Tellereisen gehandelt haben.

Das weitgehend unverletzte Tier wurde befreit und anschließend laufen gelassen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.