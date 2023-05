Löwen fallen über Viehherden her: Zehn Raubkatzen binnen einer Woche getötet!

Nairobi - In Kenia haben Viehhirten am Samstag sechs Löwen getötet, nachdem eine Raubkatze zuvor ihre Herde angegriffen hatte.

Mehrere Löwen fielen über eine Herde her. Die Hirten brachten die Raubkatzen daraufhin um. (Symbolbild) © unsplash/Zdeněk Macháček

Insgesamt seien seit vergangener Woche zehn Löwen im Nationalpark Amboseli an der Grenze zu Tansania getötet worden, erklärte die kenianische Naturschutzbehörde KWS. Am Freitag war bekannt geworden, dass einer der ältesten Löwen der Welt, der 19-jährige Loonkito, von Viehhirten getötet worden war.

Sichtungen wilder Tiere in menschlichen Wohngegenden haben in Kenia in den vergangenen Jahren zugenommen. Ein Grund dafür ist die Ausbreitung von Städten in die uralten Wander- und Jagdgebiete der Tiere.

KWS erklärte, es seien Treffen mit Vertretern der lokalen Bevölkerung organisiert worden. Bei den Gesprächen sei es um das "Minimieren der Risiken von Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren" gegangen, hieß es. So sollen Präventionssysteme entwickelt werden, um die Bewohner vor Wildtieren in ihrer Nähe zu warnen.

Im Juli 2022 hatte ein Löwe für Panik in Kenias Hauptstadt Nairobi gesorgt, als er während des Berufsverkehrs in einem belebten Viertel auftauchte. Der Nairobi-Nationalpark liegt nur sieben Kilometer vom Zentrum der kenianischen Hauptstadt entfernt.