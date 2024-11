Mann ist sprachlos, als er die Motorhaube seine Autos öffnet - Was ist hier nur passiert?

Minnesota (USA) - Eigentlich hatte der junge Mann lediglich in der Werkstatt vorbeischauen wollen, um dort das Öl seines Fahrzeugs wechseln zu lassen. Was die Mechatroniker dann jedoch im Motorraum vorfanden, brachte vermutlich alle zum Lachen!

Besonders kurios : "Der Besitzer [des Autos] hatte keine Ahnung", schrieb Jeffers-Suffles zu einem Video des bizarren Fundes, das er seither auf seinem TikTok -Account veröffentlicht hat. So habe der Wagen beim Fahren keinerlei Mucks von sich gegeben.

Vermutlich hatte ein Eichhörnchen seinen Vorrat für den bevorstehenden Winter in ebendiesem Fahrzeug gebunkert.

Für die Kfz-Mechaniker war sofort klar: Hier schien eine kleine Fellnase am Werk gewesen zu sein.

So war der Motor überhaupt nicht mehr sichtbar, da er über und über mit unzähligen Tannenzapfen bedeckt war.

Das Eichhörnchen hatte sicher nicht viel zu lachen, als es am Abend wieder an seiner Sammelstelle ankam. (Symbolbild) © Jacob King/PA Wire/dpa

So belassen konnte Jeffers-Suffles den Wagen jedoch nicht. Ein guter Tag für den US-Amerikaner: "Überraschenderweise wurde ich drei Stunden dafür bezahlt, den Motorraum sauberzumachen. Ich will mich also nicht beschweren."

Ganz im Gegensatz zu dem Vierbeiner, dessen Jahreswerk wohl oder über ruiniert wurde.

"Dieses Eichhörnchen wird sich finanziell nie wieder von diesem Vorfall erholen können", schrieb ein Nutzer belustigt unter den Clip, woraufhin Jeffers-Suffles antwortete: "Wir haben gerade darüber gesprochen, wie angep**** das Tier sein muss, wenn es zurück zum Auto kommt."

Immerhin: Weggeworfen wurden die Tannenzapfen nicht. Stattdessen haben die Kollegen diese in einem benachbarten Waldstück abgelegt, in der Hoffnung, wenigstens ein paar anderen Tieren eine Freude zu machen.