Ein fitter Hunde-Opi, ein haariges Hasen-Duo und 98 Katzen: Tierheim Dessau platzt aus allen Nähten

Bereits seit drei Jahren ist Spike im Tierheim in Dessau untergebracht - aus einem ganz bestimmten Grund.

Bei mehr Action ist eher Pinscher-Mischling Spike dabei: Der Elfjährige liebt trotz seines vorangeschrittenen Alters alles, was mit Bewegung zu tun hat und möchte gerne weiterhin ausreichend ausgelastet werden.

Die kleine Fellnase wünscht sich am liebsten einen einzelnen Besitzer, gerne auch im mittleren Alter, und viel Ruhe. "Viele Menschen gruseln sie", weiß die Tierheimleiterin.

"Lulu lebte bei einer älteren Dame in der Gartenanlage, die ist aber leider verstorben. Sie findet es hier ganz schlimm, denn sie ist es gewohnt, alleine zu sein und Freigang zu haben", berichtet Doreen Kohl dem "Tierisch tierisch"-Team.

Wie viele andere Tierheime auch ist die Einrichtung in Dessau aktuell von Katzen überschwemmt: Insgesamt 98 Samtpfoten stehen aktuell in der Warteschlange, vordergründig Mütter mit ihren Kitten.

Kaninchen Benny (vorne) muss täglich gekämmt werden. © Mitteldeutscher Rundfunk

"Er mag Fremde nicht unbedingt, also er braucht sehr lange, bis er sich an neue Menschen gewöhnt", so seine Pflegerin Janina Wiegold. Wichtig wäre hier, dass seine neuen Besitzer bereits Hundeerfahrung mitbringen und auch die ganz feine Hundesprache lesen können.

"Ich weiß, man soll das eigentlich nicht sagen, aber er ist mein Lieblingshund. Einfach, weil er so cool ist und seinen eigenen Kopf hat", gesteht die Pflegerin.

Nicht zuletzt wartet auch noch ein stylisches Langohren-Gespann auf die Entlassung aus dem Tierheim: Benny und Noel wurden von ihren Besitzern altersbedingt abgegeben und wollen nur zu zweit auf eine weitere Reise gehen.

Vor allem Kaninchen Benny muss täglich gekämmt werden, da sein Fell sonst verfilzt. "Kaninchen sind keine Kuscheltiere, sondern eher Beobachtungstiere", schärft die Tierheimleitung dazu eindringlich ein.

Wer sich vorstellen kann, Spike, Lulu, Benny und Noel oder ein weiteres Tier aus der Einrichtung in Dessau zu adoptieren, kann unter der 0340214443 oder per Mail an tierheim.dessau@gmx.de Kontakt aufnehmen und ein Kennenlernen vereinbaren. Mehr Infos zu den Tieren findet Ihr auf der Website des Tierheims.