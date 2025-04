Mehrere Tiere aus Zoohandlung gerettet: Alle zerbissen und verschüchtert - bis auf Hilde

Hilde wurde zusammen mit sieben weiteren Hamstern aus einer Zoohandlung gerettet. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Bei Instagram stellten die Kölner Tierretter den drolligen Neuzugang an diesem Wochenende vor und schilderten dabei auch die Geschichte des kleinen Nagetiers, das zusammen mit sieben weiteren Artgenossen in einem Zoogeschäft sichergestellt wurde, wo die Vierbeiner alles andere als artgerecht gehalten wurden.

"Die Tiere waren teilweise zerbissen und alle sehr verschüchtert", schilderten die Mitarbeiter, nur eine Kandidatin stach aus der Gruppe heraus: die "wilde Hilde", wie die Tierretter sie tauften.

Nachdem die kleine Fellnase im Tierheim in eine Einzelzelle gesetzt wurde, dachte sie gar nicht daran, sich in Ruhe mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. Stattdessen zeigte Hilde den Tierrettern deutlich, was sie von der Inneneinrichtung ihres Käfigs hielt, zerstörte erst das gesamte Interieur mit ihren Zähnchen und machte sich anschließend auch an den Wänden zu schaffen.

So dauerte es nicht lange, bis die Hamsterdame den Tierrettern das erste Mal entwischte, indem sie sich einfach durch die Käfigwände hindurch knabberte. "Zum Glück fanden wir sie wieder und setzten sie in einen neuen, noch sichereren Käfig, nur um kurze Zeit später wieder eine hamsterleere Behausung mit großem Fenster vorzufinden", schilderten die Pfleger des drolligen Nagetiers.