Mehrere tote Seeadler: Wurden die Greifvögel vergiftet?

Ulsnis - In den vergangenen Monaten wurden in der Schleiregion vermehrt tote Seeadler und Mäusebussarde gefunden. Tierschützer vermuten Gift als Todesursache und schlagen Alarm.

Sollte ein Seeadler nicht fliehen, wenn sich ein Mensch nähert, deutet das Verhalten auf eine Verletzung oder eine Vergiftung hin. © Patrick Pleul/dpa

Die Serie an verendeten Greifvögeln in der Region begann schon im Februar, als in Ulsnis (Kreis Schleswig-Flensburg) ein verhaltensauffälliger Mäusebussard gemeldet wurde, der wenig später starb.

Im März folgte die nächste Meldung, diesmal betraf es einen Seeadler. Der Vogel wurde zwar eingefangen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Einen Tag später erlag der streng unter Naturschutz stehende Seeadler der mutmaßlichen Vergiftung.

Wenig später wurde ein verendeter Mäusebussard am Schwansener See (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefunden, Anfang Mai folgte ein toter Seeadler in Rabel (Kreis Schleswig-Flensburg).

"Bisher liegen wir bei zwei tot aufgefundenen Seeadlern und sechs Mäusebussarden in diesem Jahr. Die Dunkelziffer wird aber viel höher sein, weil vergiftete Greifvögel sich ins Unterholz zurückziehen und dort nicht gefunden werden", meint Frank Dreves, Vorsitzender des Seeadlerschutz Schlei e.V., gegenüber TAG24.