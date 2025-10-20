"Wildblume" Mausi kann Menschen nicht vertrauen: Findet sie trotzdem ein Zuhause?

Stendal - Kätzchen Mausi hofft derzeit im Tierheim Stendal Borstel ( Sachsen-Anhalt ) auf neue Besitzer, bei denen sie Vertrauen fassen kann.

Mausi fühlt sich in der Gegenwart von Menschen noch etwas unsicher. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die etwa einjährige Samtpfote ist keineswegs eine Schmusekatze. Das orangefarbene Katzenmädchen ist sehr ängstlich und traut Menschen noch nicht ganz über den Weg.

Das Tierheim beschreibt Mausi daher als "Wildblume", die nicht festgehalten werden kann. In ihrer Umgebung beobachtet sie alles ganz genau und mit Vorsicht.

Mausi ist eine neugierige Mieze, die jedoch ganz klar zeigt, wenn sie sich bedrängt fühlt. Nach einem kleinen Fauchen zieht sie sich dann zurück.

Die junge Schnurrerin hat nie gelernt, Menschen zu vertrauen, erklärt das Tierheim auf Facebook. Dennoch wünscht sich die zarte Fellnase ein neues Zuhause, in dem ihr Geduld und Respekt gezeigt werden.

Beim Fressen lässt sie sich sogar ab und an streicheln. Von ihren neuen Besitzern erhofft sich Mausi, dass sie ihr die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wann sie Nähe zulassen möchte. Zudem würde sie sich in ihrer neuen Bleibe über reichlich Freigang freuen.