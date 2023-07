Mehrere Vorfälle am selben Tag: Delfine greifen Schwimmer an!

Delfine haben in diesem Jahr bereits sechs Personen in Japan angegriffen. (Symbolbild) © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Am Strand von Suishohama in der japanischen Gemeinde Mihama gingen bei Delfinen am gestrigen Sonntag die Sicherungen durch. Laut Express wurden bei Vorfällen einem Schwimmer Mitte 60 am Morgen Bisswunden an Händen und gebrochene Rippen zugefügt.



Einem weiteren Schwimmer Mitte 40 wurde Express zufolge ebenfalls am Morgen in den Arm gebissen. Im weiteren Tagesverlauf wurden zwei weitere Personen Opfer von Delfinangriffen.

Laut japanischer Polizei gab es in diesem Jahr schon insgesamt sechs Delfinangriffe. Mittlerweile wurden in dem Gebiet Schilder aufgestellt, die Schwimmer darauf hinweisen, sich den Säugetieren nicht zu nähern.

Laut der Internet-Plattform American Oceans gelten Delfine im Allgemeinen nicht als gefährlich, können jedoch Menschen angreifen, wenn sie sich von ihnen provoziert fühlen. Es wird empfohlen, sich Delfinen in ihrer natürlichen Umgebung nicht zu nähern. Dies wirkt auf die Tiere stressfördernd.