27.05.2025 13:37 Mensch im Pelzkostüm: Schwarz-Bärchen bekommt neue Adoptiveltern

In einem Tierheim in San Diego ist seit knapp einem Monat ein Bärenbaby zu Hause. Damit es sich nicht an Menschen gewöhnt, verkleiden sich die Pfleger.

Von Nick-Fabrice Vetter

San Diego (USA) - Er ist gerade einmal drei Monate alt und so groß wie ein Plüsch-Teddy, doch spielen tut er schon wie ein ganz Großer! Noch nie zuvor hatte die Wildtier-Auffangstation in San Diego einen so jungen (und niedlichen) Schwarzbären. Ein bisschen anders sehen die neuen Eltern schon aus, doch solange sie mit dem kleinen Bären spielen, ist es ihm egal. © Fotomontage: San Diego Humane Society In einer offiziellen Pressemitteilung erzählt die San Diego Humane Society die Geschichte des kleinen Bärchens. Dieses wurde etwas weiter im Norden von Kalifornien, im "Los Padres National Forest" am 12. April gefunden. Camper, die gerade zufälligerweise ihr Lager aufgeschlagen hatten, hörten die verzweifelten Schreie es Jungtieres und beschlossen, die Behörde für Fische und Wildtiere in Kalifornien zu alarmieren. Diese versuchten zunächst, das Jungtier wieder mit seiner Mutter zu vereinen, indem sie es immer wieder, an verschiedenen Stellen im Wald aussetzten, doch sie kam nie zurück. Zwei Tage später wurde der kleine Racker schließlich in die Hände des Tierheims in San Diego übergeben, wo sich die Pfleger seitdem gut um den Kleinen kümmern. Tiere Landratsamt schlägt Alarm: Muffelwild weiter außer Kontrolle "Anfangs war er sehr empfindlich", sagte Autumn Welch, die Managerin des Tierheimes. "Als er zu uns kam, hat er bereits seit mehreren Tagen nichts mehr gegessen, deswegen war es anfangs etwas schwierig, doch mittlerweile ist er aktiv, isst gut und nimmt stetig an Gewicht zu." Aller Voraussicht nach wird der Kleine ungefähr ein Jahr lang in der Auffangstation bleiben, bevor er wieder in die freie Wildbahn entlassen werden soll. Durch sein knuffiges Aussehen eroberte das Schwarzbärenjunge die Herzen der Pfleger im Sturm. © Fotomontage: San Diego Humane Society Das neue Lieblings-Kuscheltier des kleinen Schwarzbär-Babys war schnell klar. © San Diego Humane Society Pfleger verkleiden sich, bevor sie zu Baby-Bär gehen Für den Fall, dass in nächster Zeit noch ein weiteres Bären-Baby die Auffangstation erreicht, hat die Organisation bereits bekannt gegeben, dass sie die beiden dann zusammen halten wollen, damit sie sich möglichst wenig an ihre menschlichen Futterlieferanten und Spielgefährten gewöhnen. Deswegen schlüpfen die Pfleger auch jedes Mal, wenn sie das Zimmer des Kleinen betreten, in die Rolle der Bären-Eltern, indem sie sich eine Bärenmaske aufsetzen und ein Kostüm mit Lederhandschuhen anziehen.

