Nach Kidnapping: Mümmler Timi und Rocky wieder zu Hause

Göttingen - Am gestrigen Donnerstag wandte sich die Polizei Göttingen mit der Suche nach zwei Löwenkopfzwergkaninchen an die Öffentlichkeit. Jetzt gab es eine freudige Wendung.

Timi und Rocky sind wieder zu Hause und werden ordentlich verpflegt. © Polizeiinspektion Göttingen

Die Ermittler vermuten, dass durch die große mediale Berichterstattung die Kidnapper Angst bekommen haben. Denn am gestrigen Donnerstag erhielten die Besitzer von Timi und Rocky einen Anruf.

Darin meldete sich eine Frau und vereinbarte mit ihnen eine Übergabe. Noch am selben Abend fand diese - wo auch sonst - auf einem Spielplatz in der Straße "Am Hasengraben" statt. Timi und Rocky sind also wieder zu Hause.

Ihrer Besitzerin zufolge geht es beiden den Umständen entsprechend gut. Offenbar wurden sie bei ihrer Entführung nicht ausreichend versorgt und benötigen noch eine Weile besondere Fürsorge durch Streicheleinheiten und die eine oder andere leckere Möhre.

Allerdings ist das Thema bei der Polizei noch nicht vom Tisch. Noch immer ist das Ziel der Ermittler herauszufinden, wer die beiden Hoppler gestohlen hatte. Die Polizeiinspektion Göttingen geht weiterhin davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt.

Noch immer wird deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.