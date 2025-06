24.06.2025 15:10 Vermeintliche Puma-Sichtung wird jetzt zum Werbegag

Die Erinnerung an die Suche nach dem Puma am Geiseltalsee sorgt noch für ein Lächeln bei vielen. Was bleibt aus Sicht des Bürgermeisters der kleinen Gemeinde?

Von Dörthe Hein Braunsbedra - Die Aufregung war groß, die Entwarnung kam schnell: Der vermeintliche Puma am Geiseltalsee (Sachsen-Anhalt) hat der Region Aufmerksamkeit verschafft und wird stellenweise noch für launige Werbung genutzt. Braunsbedra - Alles in Kürze Vermeintliche Puma-Sichtung am Geiseltalsee

Aufregung und Suche mit Hubschraubern

Entwarnung: Tier könnte viel kleiner sein

KI-generierte Bilder in sozialen Medien

Stadt Braunsbedra nutzt Puma-Aktion nicht für Werbung Mehr anzeigen Drohnen suchten den vermeintlichen Puma am Geiseltalsee. © Jan Woitas/dpa "Es ist noch Gespräch, es wird noch genutzt von einigen Unternehmen", sagte Bürgermeister Steffen Schmitz eine Woche nach der aufsehenerregenden Suche. Es seien eine Reihe KI-generierter Bilder in den sozialen Medien unterwegs von der Safari-Party bis zum Puma-Burger. Und nein, die Stadt Braunsbedra werde die Puma-Aktion nicht für Werbezwecke nutzen und brauche auch kein neues Wappentier. Tiere Heimische Ökosysteme bedroht: Invasive Krebsart in Sachsen gesichtet Tiere Tragischer Internet-Star: Droht der Polizei nach Wels-Tötung jetzt Strafanzeige? Am Montag vergangener Woche sorgte ein Video der vermeintlichen Großkatze für Aufregung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz gab eine Warnmeldung heraus. Hubschrauber und Drohnen wurden eingesetzt. Die Bevölkerung wurde gewarnt, sich dem Tier nicht zu nähern, Wald und Wiesen zu meiden. Am Tag darauf gab es Entwarnung: Das Tier könnte viel kleiner sein als vermutet - die Perspektive habe es groß wie einen Puma erscheinen lassen.

Titelfoto: https://www.facebook.com/marco.thiel.37?locale=de_DE%20Jan%20Woitas/dpa, Screenshot/Facebook/marco.thiel.37