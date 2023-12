Wie süß ist das denn bitte? Neugeborenes Nashorn im Augsburger Zoo

Augsburg - Was für eine Freude! Im Augsburger Zoo hat ein zuckersüßes Nashorn das Licht der Welt erblickt.

Der Zoo Augsburg hat seit etwas mehr als zwei Wochen ein neues Mitglied: ein zuckersüßes Nashorn-Baby! © Montage: Zoo Augsburg/Peter Bretschneider

Das Neugeborene soll bereits vor mehr als zwei Wochen zur Welt gekommen sein, teilte der Zoo in Bayern in seinem Newsletter am Montag mit.

Die Entwicklung des jungen Nashorns beschreiben die Verantwortlichen als "sehr vielversprechend".

Ein Wermutstropfen gibt es: Das Muttertier Kibibi sei nicht sehr zugänglich, was das Säugen angehe.