Was dieses Meerschweinchen tut, sobald seine Besitzerin Klavier spielt, berührt so viele!

China - Was für ein außergewöhnliches Ritual!

So ist ihr Frauchen nämlich eine großartige Klavierspielerin. Und davon ist Dindin einfach nur hin und weg: Jeden Abend, wenn es sich die junge Frau vor ihrem Piano gemütlich macht, platziert sie ans Ende der Tasten eine kleine Decke und setzt die Fellnase darauf ab.

Doch was genau ist es, das die Herzen von Millionen Online-Nutzern derzeit höherschlagen lässt?

Im Januar teilte sie jedoch ein ganz besonderes und einzigartiges Video auf ihrem Kanal. Und das kam derartig gut bei ihren Followern an, dass sie seither regelmäßig zur Kamera greift, um mehr solcher Momente aufzunehmen.

Kurz darauf lässt das Meerschweinchen seinen Kopf sinken – und schlummert begeistert zu den Klavierkünsten seiner Besitzerin. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/dindin.inparis (2)

Während das Tier anfangs noch neugierig in der Weltgeschichte herumschaut, beginnt es sich, sobald die ersten Töne des Instruments erklingen, sofort zu beruhigen. Zufrieden schaut es seine Besitzerin an, bevor es den Kopf in die weiche Decke sinken lässt und ihm die Augen zufallen.

Dabei ist Dindin ganz egal, ob Beethovens "Mondscheinsonate", Gibran Alcocers "Idea 10" oder FKJs "Ylang Ylang" gespielt werden – Hauptsache, sie kann zu den sanften Tönen ihrer Liebsten einschlafen.

"Ich genieße es wirklich sehr, Musik für Dindin zu spielen", erklärte ihre Besitzerin unter einem ihrer Videos. "Sie entspannt sich völlig und legt sich hin, sobald sie die Musik hört."