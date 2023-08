14.08.2023 12:44 1.454 Notruf! Vermeintliche Hundebabys entpuppen sich als etwas ganz anderes

Wie süß! Die Polizei hat in Rödental im bayerischen Landkreis Coburg in Not geratene Tierchen gerettet.

Rödental - Wie süß! Die Polizei hat in Rödental im bayerischen Landkreis Coburg Eichhörnchenbabys gerettet. Die neugeborenen Eichhörnchen wurden offenbar von einem Windstoß samt Nest vom Baum geweht. © PI Neustadt bei Coburg/Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg/dpa Wie die Beamten am Montagvormittag mitteilten, hatte ein Zeuge am vergangenen Samstag angerufen, um zu melden, dass er in einem Park vermeintliche Hundebabys entdeckt habe. Bei genauerem Betrachten stellten die angerückten Beamten vor Ort kurz darauf allerdings fest, dass es sich um neugeborene Eichhörnchen handelte. Diese seien vermutlich von einem starken Windstoß mitsamt ihrem Nest vom Baum geweht worden. Tiere Pferd klettert auf Dachboden und schafft es nicht mehr herunter: Rettung ist die Bewusstlosigkeit! Die Polizei packte die zuckersüßen Eichhörnchen ein und übergab diese danach einer Wildtierhilfe. Dort sollen sie zunächst zu Kräften kommen, um anschließend wieder in die Freiheit entlassen zu werden.

Titelfoto: PI Neustadt bei Coburg/Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg/dpa