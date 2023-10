Passanten entdecken ganz besonderes Tier auf Baumarkt-Parkplatz

Moers - Na, was hatte der denn da zu suchen?

Dieser hübsche Hirsch hatte sich auf einem Parkplatz verirrt. © Kreispolizeibehörde Wesel

Ein weißer Hirsch hat am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Franz-Haniel-Straße in Moers (NRW) sein Unwesen getrieben.

Gegen 12.20 Uhr riefen Zeugen die Polizei, als sie das Waldtier erblickten.

Weil sich der Hirsch in Richtung Paul-Schmitthenner-Straße bewegte und er einfach zu flink war, scheiterten Versuche ihn einzufangen.

Ein Tierarzt konnte den Ausreißer schließlich mit einem Gewehr betäuben.

Wie die Polizei mitteilte, wollten sich zwei Landwirte aus Repelen vorläufig um den Hirsch kümmern. Wem das Tier gehört, ist jedoch bislang unklar.