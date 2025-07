Pferd verletzt sich bei Rennen an beiden Beinen schwer: Tierschützer erstatten Anzeige

Hamburg - Ein traditionsreiches Spektakel mit düsterem Ende: Beim 156. "Deutschen Derby" auf der Galopprennbahn in Hamburg -Horn brach sich das französische Rennpferd "The Sheriff" am Sonntag während des Rennens beide Gleichbeine. Es handelt sich dabei um die Knochen, die das empfindliche Fesselgelenk des Pferdes stabilisieren.

Immer wieder verletzen sich Tiere beim Pferderennen - zum Teil mit fatalen Folgen. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Das schwer verletzte Tier wurde umgehend in eine Tierklinik gebracht. Ob "The Sheriff" überlebt oder aufgrund seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden muss, sei derzeit unklar. Das tragische Unglück zeige damit erneut die Schattenseiten des Pferderennsports auf. Erst vor Kurzem musste beim Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen ein Pferd nach einem Sturz eingeschläfert werden.

Die Tierrechtsorganisation PETA reagierte prompt – und knallhart: Am Montag erstattete sie beim Veterinäramt Hamburg-Mitte Anzeige gegen die Verantwortlichen. Ziel sei es, die genauen Umstände der schweren Verletzung aufzuklären, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

In einer Stellungnahme fordert PETA außerdem ein Ende der Rennen: "Immer wieder werden Pferde in Hamburg schwer verletzt oder zu Tode geritten", erklärt Peter Höffken, Fachreferent bei der Organisation. "Ihr Leid wird für Prestige und Profit bewusst in Kauf genommen.", so Höffken weiter.