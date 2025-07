Brachfläche ade: Wie SachsenEnergie die Artenvielfalt fördert!

Insekten wie Schmetterlinge freut's. © Lutz Weidler

Mit einer Wiese in Altnaußlitz und einer weiteren in der Altstadt will der kommunale Energieversorger die Artenvielfalt fördern.

Das Grundstück in der Pöppelmannstraße gehört zum eigenen Betriebsgelände und war bisher ungenutzt. Die Wiese an der Saalhausener Straße (Altnaußlitz) war bisher eine Verkehrsinsel.

Jetzt ziehen beide Areale Insekten an. Insgesamt hat SachsenEnergie 1200 Quadratmeter (entspricht 0,16 Fußballfeldern) in Dresden in Blühwiesen umgewandelt.