20.07.2024 15:01 Polizei kontrolliert Wohnung in Niedersachsen - und macht Ekel-Entdeckung!

Am Freitagnachmittag überprüfte die Polizei eine Wohnung in Wolfenbüttel und fand dort sieben Hunde und 14 Wachteln in einer verdreckten Wohnung.

Von Lena Schubert

Wolfenbüttel - Am Freitagnachmittag überprüften Polizisten eine Wohnung in Niedersachsen - und staunten nicht schlecht, was sie dort alles fanden. Die Polizei kontrollierte eine Wohnung, wo in dreckigen Umständen Tiere gehalten wurden. (Symbolbild) © 123RF/veloliza Am späten Abend meldete ein Zeuge, dass wohl jemand über eine Leiter auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße in Wolfenbüttel eingestiegen sein soll. Die Polizei überprüfte diesen Vorfall. Vor Ort stellte sich lediglich heraus, dass sich der Bewohner aus Versehen ausgesperrt hatte, teilte die Polizei Salzgitter mit. Beim Einsatz stellten die Beamten dann fest, wie zahlreiche Tiere in der Wohnung unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen gehalten wurden. Der Mann hatte insgesamt sieben Hunde und 14 Wachteln in der Ekel-Wohnung untergebracht! Tiere Bei extremen Temperaturen ausgesetzt? Dreizehn Welpen von Straßenrand gerettet Außerdem fanden die Polizisten Hanfpflanzen und andere Drogen. Der Wolfenbütteler muss sich nun auf Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-, Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz einstellen.

Titelfoto: 123RF/veloliza