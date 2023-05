Polizisten folgen mysteriösen Hilfeschreien: Als sie am Ziel ankommen, sind sie platt!

Enid (Oklahoma) - Die Schreie wurden immer herzzerreißender, sorgten jedoch auch zunehmend für Verwirrung bei den zwei Polizisten. Officer David Sneed und Officer Neal Storey waren Anfang der Woche in der US-Stadt Enid (Oklahoma) auf der Suche nach einer Person, die sich in Gefahr zu befinden schien. Jemand hatte zuvor in der Polizeidirektion angerufen und wegen der mysteriösen Schreie um Hilfe gebeten.