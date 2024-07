"Raus aus dem Wasser, Fettsack": Seelöwe attackiert Strandbesucher!

Statt sich frei bewegen zu können, werden Seelöwen und ihre Babys immer wieder von rücksichtslosen Badegästen gestört. Doch ein Tier hat die Schnauze voll.

Von Emma Schwarze

La Jolla (USA) - Statt sich frei in ihrem Lebensraum bewegen zu können, werden Seelöwen und vor allem ihre Babys immer wieder von rücksichtslosen Badegästen gestört, angegafft und fotografiert. So auch an einem Strand in San Diego - bis ein Tier die Schnauze voll hatte.

Erst sitzt die Seelöwin mit ihrem Jungtier auf einem Felsen, doch dann hat sie genug von den aufdringlichen Touristen. © Montage: Screenshots/TikTok/lifelaurensway Dutzende Besucher am Strand La Jolla Cove in San Diego mussten um ihr Leben rennen, als ein großer Seelöwe plötzlich auf sie zustürmte. Festgehalten wurde die Attacke von der Touristin Lauren Bertrand, die den Clip später auf TikTok teilte. Zur musikalischen Untermalung wählte die US-Amerikanerin passenderweise den Song "Dumb Ways to Die", zu Deutsch "Dumme Arten zu sterben". Immerhin kann der Biss eines Seelöwen sehr gefährlich werden. Die großen Meeressäuger sind nicht nur in flachen Gewässern, sondern auch an Stränden, auf Felsen oder an Hafendocks zu Hause. Normalerweise zeigen sich die Tiere nicht aggressiv, sondern eher scheu - sofern die Weibchen keinen Nachwuchs haben. Doch genau das war hier offenbar der Fall. "Ich habe am Wochenende La Jolla, Kalifornien, besucht, um die Seelöwen in ihrem Lebensraum zu sehen und mehr über diese 'geschützten' Ökosysteme zu erfahren", schreibt Lauren zu ihrem Video. "Die Leute waren wie immer und dieser große Kerl hatte genug davon." Das 35-sekündige Video zeigt erst das erwachsene Seelöwen-Weibchen und ihr Junges an dem gut besuchten Strand durchs Wasser gleiten. Doch dann schlägt die Stimmung plötzlich um ...

Seelöwen-Mutter hat genug von unerwünschten Touristen

Während einige Leute noch gemütlich ihre Sachen zusammenpacken und andere ihre Handys zücken, setzt die Seelöwen-Mama zum Angriff an. © Montage: Screenshots/TikTok/lifelaurensway "Oh, die sind ziemlich nah dran, raus aus dem Wasser, Fettsack", ist eine Person zu hören. Keine Sekunde später schießt die Seelöwin plötzlich in ungeahntem Tempo an den Strand, direkt vor zwei junge Frauen, die panisch aufspringen.

Danach stürmt die schützende Mutter in vollem Sprint und unter lautem Gebrüll auf eine Gruppe Badegäste zu und stoppt nur kurz vorher ab. Schockiert rennen einige Menschen aus dem Wasser, andere plumpsen rückwärts ins Wasser. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Behörden warnen immer wieder vor Begegnungen mit Seelöwen, vor allem während ihrer Wurfzeit von Mai bis Oktober. Auf der Webseite der Stadt San Diego heißt es, der Strandabschnitt sei beliebt bei Kalifornischen Seelöwen und in der Folge auch zu einem beliebten Touristenziel geworden.